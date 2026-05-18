Россия ударила по еще трем иностранным гражданским судам на пути к Одесчине

Во время очередной воздушной атаки 18 мая российские войска нанесли удары по трем гражданским судам под флагами иностранных государств, которые двигались к портам Одесской области. На судах возникли пожары.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Во время ночной атаки российских захватчиков было зафиксировано попадание вражеских беспилотников в два гражданских судна под флагами Гвинеи-Бисау и Маршалловых островов. Оба судна находились в районе ожидания и направлялись по Украинскому коридору в порты Большой Одессы.

В результате ударов на борту возникли небольшие пожары, которые экипажи смогли оперативно локализовать собственными силами. Пострадавших среди моряков нет.

Несмотря на повреждения, суда остались на ходу и продолжили движение к портам назначения.

Также утром, сообщил Кипер, во время прохождения Украинским коридором в порт Черноморска, зафиксировано попадание в гражданское судно под флагом Панамы.

Судно получило повреждения, на борту возник пожар, который экипаж ликвидировал самостоятельно. К счастью, обошлось без пострадавших. Несмотря на атаку, судно продолжило движение.

Атака РФ на судно Китая — что известно

Напомним, в ночь на 18 мая россияне впервые атаковали дроном «Шахед» китайское торговое судно с китайским экипажем, которое находилось в украинских территориальных водах и собиралось идти в КНР. Как сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пока неизвестно, был ли удар спланированным или ошибочным. В результате атаки жертв и раненых нет.

Комментируя ночные российские удары по Одессе, президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что один из беспилотников попал по судну, принадлежащему Китаю. Глава государства подчеркнул — «россияне не могли не знать, какое судно в море».

