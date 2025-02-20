Россия ударила по газовой инфраструктуре Украины: какие последствия

В ночь на четверг, 20 февраля, агрессор Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, повреждения получили производственные мощности. Впрочем, глава Минэнерго не уточнил, в каком именно регионе это произошло, а также — какие последствия нанесены.

"Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых потребностей граждан и централизованного отопления. В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения", — подчеркнул Галущенко.

Министр сообщил, что как только разрешила ситуация с безопасностью, специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам.

Как сообщалось, этой ночью РФ ударила баллистикой, "Калибрами", крылатыми ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили 80 БПЛА.

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