Россия ударила по городу в центре Украины: "прилетело" по железной дороге, детали от власти

Российские войска атаковали область ударными беспилотниками / © Виталий Бунечко / Facebook

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Сегодня утром враг атаковал Полтавскую громаду. Беспилотник попал по одному из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила глава городского совета Екатерина Ямщикова.



«Предварительно, за помощью медиков обратился один человек. Ей оказывают всю необходимую помощь. Повреждения не зафиксированы, обращений не поступало», — отметила она.

Напомним, сегодня россияне выпустили ракеты по Днепру. Там были слышны звуки взрывов. Горожане сообщили, что к небу поднимается черный дым.

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Кроме того, в Кривом Роге в результате российской атаки ударным беспилотником произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте начался большой пожар.

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