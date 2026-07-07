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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2547
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по городу в центре Украины: "прилетело" по железной дороге, детали от власти

После утренней атаки российских беспилотников 7 июля в Полтавской области к медикам обратился один человек. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Российские войска атаковали область ударными беспилотниками

Российские войска атаковали область ударными беспилотниками / © Виталий Бунечко / Facebook

Дополнено новыми материалами

Сегодня утром враг атаковал Полтавскую громаду. Беспилотник попал по одному из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила глава городского совета Екатерина Ямщикова.

«Предварительно, за помощью медиков обратился один человек. Ей оказывают всю необходимую помощь. Повреждения не зафиксированы, обращений не поступало», — отметила она.

Напомним, сегодня россияне выпустили ракеты по Днепру. Там были слышны звуки взрывов. Горожане сообщили, что к небу поднимается черный дым.

Кроме того, в Кривом Роге в результате российской атаки ударным беспилотником произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте начался большой пожар.

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Дата публикации
Количество просмотров
2547
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