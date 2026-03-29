Россия ударила по гостинице в одном из городов: есть пострадавший

Удар по гостинице в Славянске

В Славянске русские войска нанесли удар по зданию гостиницы в центре города. Из-за удара беспилотниками является пострадавший.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Что известно об ударе по Славянску

По предварительной информации, в результате атаки пострадал один гражданский. Подробной информации о его состоянии пока нет.

Местные власти сообщили, что ударов было несколько: по объекту попали дроны-камикадзе. В результате атаки здание получило повреждения.

Появились кадры с места происшествия – на них видны последствия попадания и разрушения в центральной части города.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и наличии других пострадавших уточняется.

Напомним, вечером 28 и ночью 29 марта российская армия маосвано атаковала территорию Украины. Враг применил сотни дронов и ракеты, в частности «Кинжал». Последствия обстрела есть в Киевской, Хмельницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях. Фиксируют разрушение. Также пострадали люди, в том числе дети. Все, что известно о последствиях удара РФ, — читайте в материале ТСН.ua.