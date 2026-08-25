Россия ударила по границе с Молдовой: международный пункт пропуска охватил пожар, он не работает

Пункт пропуска на границе с Молдовой

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Россия атаковала международный автомобильный пункт пропуска «Виноградовка — Вулкенешть» на границе с Молдовой. В настоящее время он временно перекрыт.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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По данным пограничников, Россия атаковала КПП ударными БпЛА типа Shahed. Обстрел был зафиксирован ночью. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар. По состоянию на утро ее локализовали. Повреждена инфраструктура КПП.

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Пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен. Об этом Украина сообщила молдавской стороне.

Транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска. Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Российские дроны залетают в Молдову — что известно

Напомним, во время атаки по Украине российские дроны залетают в соседние страны, в частности, Молдову. Крайний случай произошел недавно. Воздушные силы ВСУ сообщили, что из Одесской области в направлении Молдовы двигалась российская воздушная цель типа «Бандероль», пересекшая государственную границу Украины. Впоследствии в Молдове услышали взрыв вблизи села Талмаза в районе Штефан-Водэ.

Президент страны Мая Санду, реагируя на такие случаи, считает, что некоторые российские БПЛА могут намеренно устремляться к воздушному пространству Молдовы.

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