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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по границе с Молдовой: международный пункт пропуска охватил пожар, он не работает

В результате вражеского удара на границе с Молдовой вспыхнул пожар. Пропуск граждан и транспортных средств из-за атакованного пункта пропуска приостановлен.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пункт пропуска на границе с Молдовой

Пункт пропуска на границе с Молдовой

Россия атаковала международный автомобильный пункт пропуска «Виноградовка — Вулкенешть» на границе с Молдовой. В настоящее время он временно перекрыт.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, Россия атаковала КПП ударными БпЛА типа Shahed. Обстрел был зафиксирован ночью. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар. По состоянию на утро ее локализовали. Повреждена инфраструктура КПП.

Пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен. Об этом Украина сообщила молдавской стороне.

Транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска. Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Российские дроны залетают в Молдову — что известно

Напомним, во время атаки по Украине российские дроны залетают в соседние страны, в частности, Молдову. Крайний случай произошел недавно. Воздушные силы ВСУ сообщили, что из Одесской области в направлении Молдовы двигалась российская воздушная цель типа «Бандероль», пересекшая государственную границу Украины. Впоследствии в Молдове услышали взрыв вблизи села Талмаза в районе Штефан-Водэ.

Президент страны Мая Санду, реагируя на такие случаи, считает, что некоторые российские БПЛА могут намеренно устремляться к воздушному пространству Молдовы.

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