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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по гражданским под Броварами: есть «прилеты», на Киев до сих пор летят реактивные цели

По данным властей, в Броварском районе в результате атаки повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. Атака продолжается.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по Украине

Атака по Украине / © tsn.ua

Под утро вторника, 18 августа, Россия нанесла удар по Броварам в Киевской области. Под ударом дронов — гражданская инфраструктура области. Есть «прилеты».

Об этом сообщила Киевская ОВА.

По данным властей, по состоянию на 7:30 в Броварском районе повреждено офисное здание, складские помещения и частный дом. Однако информации о пострадавших пока не поступало.

В ОГА отметили, что российская атака продолжается.

«Просим жителей области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

По неофициальной информации, по прилету на месте атаки дронов в городе вспыхнул мощный пожар. Подходящие кадры распространяют в телеграмм-каналах.

Российские дроны кружат над Киевом и областью

По данным мониторинговых каналов, пять реактивных дронов летели мимо Славутича на Киев/область.

В Воздушных силах сообщили, что по утрам группа реактивных БПЛА в Киевской области двигалась:

  • в районе Киевского водохранилища, курс южный.

  • группа БпЛА на Большую Дымерку, Бровары с севера.

  • БпЛА курсом на Обухов, Яготин.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, ночью 18 августа Россия атаковала Киев и область. Раздавались взрывы. Россияне нанесли удар дронами. Силы противовоздушной обороны работали по целям.

Также под атакой оккупационной армии был Изюм на Харьковщине. Россия уложила прямо по жилым домам. В результате атаки много жертв, среди них — 9-летний ребенок.

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