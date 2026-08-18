- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2159
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по гражданским под Броварами: есть «прилеты», на Киев до сих пор летят реактивные цели
По данным властей, в Броварском районе в результате атаки повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. Атака продолжается.
Под утро вторника, 18 августа, Россия нанесла удар по Броварам в Киевской области. Под ударом дронов — гражданская инфраструктура области. Есть «прилеты».
Об этом сообщила Киевская ОВА.
По данным властей, по состоянию на 7:30 в Броварском районе повреждено офисное здание, складские помещения и частный дом. Однако информации о пострадавших пока не поступало.
В ОГА отметили, что российская атака продолжается.
«Просим жителей области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
По неофициальной информации, по прилету на месте атаки дронов в городе вспыхнул мощный пожар. Подходящие кадры распространяют в телеграмм-каналах.
Российские дроны кружат над Киевом и областью
По данным мониторинговых каналов, пять реактивных дронов летели мимо Славутича на Киев/область.
В Воздушных силах сообщили, что по утрам группа реактивных БПЛА в Киевской области двигалась:
в районе Киевского водохранилища, курс южный.
группа БпЛА на Большую Дымерку, Бровары с севера.
БпЛА курсом на Обухов, Яготин.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, ночью 18 августа Россия атаковала Киев и область. Раздавались взрывы. Россияне нанесли удар дронами. Силы противовоздушной обороны работали по целям.
Также под атакой оккупационной армии был Изюм на Харьковщине. Россия уложила прямо по жилым домам. В результате атаки много жертв, среди них — 9-летний ребенок.