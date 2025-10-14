- Дата публикации
Россия ударила по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области: что известно о последствиях
Пока известно, что один грузовик — сгорел, другой — серьезно поврежден. Два смогли вырваться из-под ударов.
Российская армия ударила по гуманитарной миссии ООН в Херсонской области. Поврежден грузовик.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
«Утром в Белозерской общине оккупанты прицельно избивали из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН», — сообщил Прокудин.
По его словам, враг атаковал четыре белых автомобиля с соответствующей маркировкой, там не было военной техники. Машины везли помощь людям.
Пока известно, что одно транспортное средство — сгорело, другое — серьезно повреждено. Две смогли вырваться из-под ударов. Предварительно никто не пострадал.
«Сегодня „вторая армия“ мира победила несколько тонн „гуманитарки“. Террористы больше здесь сказать нечего», — пишет Прокудин.
