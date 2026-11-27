Пожар / © ТСН.ua

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Вечером 27 ноября Россия атаковала Харьковщину. В результате вражеского обстрела в Песочине пострадали восемь человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Атака РФ на Харьковщину — что известно

По его словам, российская армия атаковала частный дом в Песочине, из-за чего вспыхнул пожар.

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В результате вражеского удара пострадала 16-летняя девушка — ей оказывают помощь медики. В общем, среди пострадавших есть трое детей.

«Медики оказывают необходимую помощь», — отметил Синегубов.

На месте происшествия работают все профильные службы.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне 27 ноября атаковали предприятие в Нежине Черниговской области. Есть погибшие и раненые. Люди еще могут находиться под завалами.

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Также в ночь на 27 ноября российские войска атаковали инфраструктуру и жилые дома в девяти областях Украины.

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