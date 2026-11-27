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Россия ударила по Харьковщине: среди пострадавших — трое детей
Российская армия вечером 27 ноября атаковала Харьковщину. В одном из населенных пунктов области есть пострадавшие.
Вечером 27 ноября Россия атаковала Харьковщину. В результате вражеского обстрела в Песочине пострадали восемь человек.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Атака РФ на Харьковщину — что известно
По его словам, российская армия атаковала частный дом в Песочине, из-за чего вспыхнул пожар.
В результате вражеского удара пострадала 16-летняя девушка — ей оказывают помощь медики. В общем, среди пострадавших есть трое детей.
«Медики оказывают необходимую помощь», — отметил Синегубов.
На месте происшествия работают все профильные службы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, россияне 27 ноября атаковали предприятие в Нежине Черниговской области. Есть погибшие и раненые. Люди еще могут находиться под завалами.
Также в ночь на 27 ноября российские войска атаковали инфраструктуру и жилые дома в девяти областях Украины.