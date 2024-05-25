Россия ударила по Харькову баллистическими ракетами типа "С-300": первые последствия

На месте работают прокуроры и следователи с целью фиксации военных преступлений.

Стали известны последствия обстрелов Слободского района Харькова и Харьковского района.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в сообщении в социальных сетях.

25 мая около 1:00 ВС РФ нанесли 4 ракетных удара по Харькову и Харьковскому району.

По предварительной информации, российская армия ударила баллистическими ракетами типа "С-300".

В Слободском районе одно попадание зафиксировано по зданию лицея , другое в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9 этажного жилого дома.

, другое в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9 этажного жилого дома. В Харьковском районе 2 попадания на открытой местности. Травмированных нет.

На месте работают прокуроры и следователи с целью фиксации военных преступлений.

Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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Напомним, что 24 мая президент Владимир Зеленский посетил место обстрела, где российским ударом уничтожен издательский комплекс и сожжены десятки тысяч книг в Харькове.

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