Россия ударила по Харькову: первые подробности о жертвах и "прилетах"

Погиб по меньшей мере один человек.

Во вторник, 30 апреля, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. "Прилеты" произошли по Холодногорскому и Киевскому районам города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно, два "прилета" в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе — снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки", — рассказал городской голова.

Пока известно об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе. По словам Терехова, в настоящее время информация о разрушении уточняется.

В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Харькову КАБами.

Пока тревога на Харьковщине продолжается. Угроза повторных пусков КАБ по городу еще сохраняется.

Как сообщалось, ранее в Харькове произошли взрывы во время воздушной тревоги. ПС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и КАБ в регионе.

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