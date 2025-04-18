Россия ударила по Харькову ракетами с кассетной начинкой: есть погибший и пострадавшие

Россия обстреляла Харьков / © Википедия

Реклама

Российские захватчики в ночь на 18 апреля нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами с кассетной начинкой.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой», — заявил Терехов и добавил о больших площадях поражения.

Реклама

Он заявил, что в результате обстрела пострадали 26 человек, один человек погиб.

По предварительной информации, пострадали 15 многоквартирных домов.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что количество пострадавших из-за утренних ракетных ударов по Харькову увеличилось 24 к людям. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 18 апреля атаковали Харьков ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.