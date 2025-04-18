ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по Харькову ракетами с кассетной начинкой: есть погибший и пострадавшие

Пострадали 15 многоквартирных домов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Россия обстреляла Харьков

Россия обстреляла Харьков / © Википедия

Российские захватчики в ночь на 18 апреля нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами с кассетной начинкой.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой», — заявил Терехов и добавил о больших площадях поражения.

Он заявил, что в результате обстрела пострадали 26 человек, один человек погиб.

По предварительной информации, пострадали 15 многоквартирных домов.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что количество пострадавших из-за утренних ракетных ударов по Харькову увеличилось 24 к людям. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 18 апреля атаковали Харьков ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie