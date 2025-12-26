Атака по Харькову (иллюстративный фото) / © Харьковская ОВА

В результате атаки российских оккупантов на Харьков ранение получил младенец. Общее количество пострадавших в настоящее время возросло до трех человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Среди пострадавших в Харькове — 9-месячная девочка. В целом на данный момент известно о трех раненых», — сообщил Олег Синегубов.

Также добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в Харькове и пригороде прозвучала серия взрывов из-за атаки управляемыми авиабомбами (КАБ). По предварительным данным, зафиксировано попадание в Шевченковском районе города. Есть погибшие и пострадавшие, количество уточняется.