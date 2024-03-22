Россия ударила по Хмельницкому: есть погибшие, повреждена инфраструктура

Ночью против 22 марта российская оккупационная армия ударила по Хмельницкому. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

"Ужасное утро. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских", — написал мэр.

По его словам, в результате атаки повреждения объектов инфраструктуры, а также жилых домов.

Как сообщалось, ночью в результате вражеских обстрелов из многочисленных видов оружия в ряде украинских городов прогремели взрывы , в частности, в Днепре, Запорожье, Харькове, Хмельницком и т.д.

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