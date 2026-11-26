Пожар / © Фото из открытых источников

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Россия атаковала Хмельнитчину вечером 26 ноября. После вражеского удара вспыхнул пожар на одном из предприятий.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Тюрин.

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По его информации, к тушению огня привлекли спасателей. Данных о пострадавших пока нет.

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«К ликвидации пожара привлечены спасатели. На месте также работают все необходимые службы», — отметил Тюрин.

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Напомним, в Харькове российские войска во второй раз с начала полномасштабного вторжения атаковали бассейн, в котором готовится к международным соревнованиям национальная сборная Украины по артистическому плаванию.

Кроме этого, в Киеве утром 26 ноября вспыхнул сильный пожар на левом берегу возле станции красной ветки метро. Возгорание возникло в районе одного из торговых центров вследствие ночной баллистической атаки на столицу.

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