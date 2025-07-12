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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по Хмельницкой области — власть сообщила первые детали

Жители Хмельницкой области пережили тяжелую ночь. Во время воздушной тревоги работала ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Хмельницкой области было громко

В Хмельницкой области было громко / © Getty Images

Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силами и средствами ПВО ВСУ уничтожены четыре крылатые ракеты и пять ударных БпЛА типа «Shahed».

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его данным, в результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены солнечные батареи и крыша нежилого подсобного помещения. Погибших и травмированных нет.

Напомним, 12 июля оккупанты атаковали Украину 597 ударными беспилотниками (из них 339 «Shahed»).

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Предварительно, по состоянию на 10 часов противовоздушная оборона сбила 344 средства воздушного нападения противника.

Ранее также сообщалось, что Черновцы с рассветом атаковали четырьмя «Шахедами» и одной ракетой. Там двое погибших — женщина 26 и мужчина 43 лет. За жизнь раненых борются врачи, еще 10 горожан получили легкие травмы. Повреждены жилые здания, магазины, админздания и авто.

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