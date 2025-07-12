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- Украина
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Россия ударила по Хмельницкой области — власть сообщила первые детали
Жители Хмельницкой области пережили тяжелую ночь. Во время воздушной тревоги работала ПВО.
Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силами и средствами ПВО ВСУ уничтожены четыре крылатые ракеты и пять ударных БпЛА типа «Shahed».
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
По его данным, в результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены солнечные батареи и крыша нежилого подсобного помещения. Погибших и травмированных нет.
Напомним, 12 июля оккупанты атаковали Украину 597 ударными беспилотниками (из них 339 «Shahed»).
Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Предварительно, по состоянию на 10 часов противовоздушная оборона сбила 344 средства воздушного нападения противника.
Ранее также сообщалось, что Черновцы с рассветом атаковали четырьмя «Шахедами» и одной ракетой. Там двое погибших — женщина 26 и мужчина 43 лет. За жизнь раненых борются врачи, еще 10 горожан получили легкие травмы. Повреждены жилые здания, магазины, админздания и авто.