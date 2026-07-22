Россия ударила по истории Одессы: что известно о поврежденном доме Маргулиса 1912 года (фото)

Дом Маргулиса после атаки РФ Фото: Общественное Одесса/Борис Бухман / © Суспільне

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В результате ночных обстрелов Одессы со стороны России 21 июля 2026 года было повреждено одно из исторических зданий города — доходный дом Маргулиса, которому более века.

Фото дома предоставляет «Суспільне.Одеса».

Уникальный дом расположен по улице Маразлиевской, 34Б.

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Здание построили в 1912 году по проекту инженера Феликса Паппе. Здание является одним из самых заметных образцов одесского модерна с элементами югендстиля, неоклассицизма и ампира.

Российская атака 21 июля повредила доходный дом Маргулиса в Одессе / © Суспільне

Исторически шестиэтажное здание принадлежало Игнатию Антоновичу Маргулису — инженеру-технику, который возглавлял Одесскую телефонную станцию как директор-распорядитель, а также был арендатором городской электростанции.

Сооружение отличалось среди жилой застройки начала ХХ века не только масштабом, но и необычным для того времени подходом к проектированию. Дом состоит из двух секций, а из-за особенностей рельефа первый этаж со стороны Маразлиевской переходит в полуподвальный. При этом со стороны Сабанского переулка здание имеет полноценные шесть этажей.

Благодаря своим размерам и архитектурному решению дом Маргулиса на протяжении десятилетий оставался одним из самых высоких сооружений Одессы.

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Квартиры в доме в свое время были рассчитаны на состоятельных жителей города. Об этом свидетельствовало, в частности, оформление интерьеров.

Также на фасаде здания установлена мемориальная доска в честь украинского художника Григория Крыжевского, который проживал в этом доме.

Напомним, ранее речь шла о вероятной массированной атаке России в ближайшие дни. Армия противника может нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

При этом до конца лета угроза атак баллистикой будет сохраняться, а ситуация с защитой украинского неба вряд ли существенно изменится.

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