Россия ударила по критической инфраструктуре на юге Украины: вспыхнул пожар

Враг бил дронами по Одесчине и нанес повреждения.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Одесской области из-за ночной российской атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Российские оккупанты в ночь на 18 марта атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, попав в важный объект. В результате удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ночью захватчики совершили атаку на Одесскую область ударными дронами. Вражеские удары повредили объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар, возникший на месте попадания, спасатели быстро потушили. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 17 марта российские войска также атаковали Одесскую область, повредив объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. По данным ОВА и ГСЧС, на предприятиях возникли пожары; жертв не было. Из-за обстрелов в отдельных населенных пунктах были перебои со светом, а критическая инфраструктура была переведена на резервное питание.

Следующая публикация

