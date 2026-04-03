Россия ударила по маршрутке с людьми в областном центре: есть раненые

РФ атакует херсонцев

Оккупанты утром атаковали маршрутный автобус в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Шанько.

«Известно о 7 пострадавших в результате сброса врагом взрывчатки из дрона на маршрутное такси в Днепровском районе около 8.30. В больницу доставлена девушка 19 лет, трое женщин 68, 50 и 43 года и трое мужчин 71, 63 и 51 лет. У всех пострадавших — взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, множественные обломочные ранения рук, ног, туловищ», — сказал он.

По последним данным, в тяжелом состоянии 51-летний водитель автобуса. Мужчина получил множественные ранения брюшной полости и ног. Больницы борются за его жизнь.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация обновляется.

Война в Украине — Россия атакует мирные города

Сегодня, 3 апреля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской общине в Сумской области. В Шостке, по данным местных властей, погибла 59-летняя женщина.

В Харькове терор продолжался до самого утра.

Мониторинговые паблики предупреждают, что РФ совершила пусковые маневры бортами Ту-160. В ряде регионов раздается воздушная тревога.