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Россия ударила по медицинскому учреждению в Харькове: сообщают о пострадавших
Российские войска атаковали медицинское учреждение в Шевченковском районе Харькова. По предварительной информации, в результате удара пострадали.
В Харькове под российский удар попало медицинское учреждение, расположенное в Шевченковском районе города. Поступают первые сообщения о пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
По его словам, российские войска нанесли удар по территории медицинского учреждения.
«Предварительно есть пострадавшие», — отметил мэр.
Количество пострадавших, их состояние и масштабы повреждений уточняются.
Информации о типе вооружения, которым российские войска атаковали медицинское учреждение, пока нет.
Напомним, что ранее в Киеве зафиксировали попадание возле одного из мостов: Кличко сообщил о последствиях атаки