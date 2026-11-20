Скорая помощь / © pixabay.com

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В Харькове под российский удар попало медицинское учреждение, расположенное в Шевченковском районе города. Поступают первые сообщения о пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

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По его словам, российские войска нанесли удар по территории медицинского учреждения.

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«Предварительно есть пострадавшие», — отметил мэр.

Количество пострадавших, их состояние и масштабы повреждений уточняются.

Информации о типе вооружения, которым российские войска атаковали медицинское учреждение, пока нет.

Напомним, что ранее в Киеве зафиксировали попадание возле одного из мостов: Кличко сообщил о последствиях атаки

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