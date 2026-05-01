Украина
193
Россия ударила по многоэтажкам в областном центре: начались пожары, три человека пострадали (фото, видео)

Из-за ударов россиян и падения обломков возникли пожары на энергетических объектах и в жилых домах, повреждены три многоэтажки, два частных дома и шесть авто.

Светлана Несчетная
Последствия атаки дронов на Николаев

Последствия атаки дронов на Николаев / © ГСЧС Украины

Три человека пострадали в Николаеве в результате атак российских дронов за прошедшие сутки.

Об этом сообщила ГСЧС Украины и обнародовала соответствующие фото и видео.

«35-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями, еще две женщины получили помощь на месте из-за сильного стресса», — говорится в сообщении.

Из-за ударов россиян и падения обломков возникли пожары на энергетических объектах и в жилых домах. Повреждены три многоэтажки, два частных дома и шесть авто.

Работа спасателей осложнялась повторными обстрелами.

Последствия атаки дронов на Николаев / © ГСЧС Украины

На местах работали все экстренные службы, пиротехники и волонтеры.

Напомним, российские войска вечером 30 апреля в очередной раз атаковали Николаев дронами. В результате удара есть повреждения в частном секторе, также возник пожар.

Днем в четверг российские агрессоры также атаковали Николаев дроном. В результате удара повреждены многоквартирный дом, двухэтажный частный дом и автомобиль.

