- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3353
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по многоэтажке большого областного центра: есть погибшие, под завалами люди (обновлено)
Российский дрон влетел прямо в квартиру, убив ее жителей.
На рассвете 26 ноября армия России атаковала Харьков ударными беспилотниками. Произошло попадание в многоэтажку.
Что известно об атаке на областной центр — читайте на сайте ТСН.ua.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по жилому дому в Новобаварском районе. На месте возник пожар, в том числе загорелась квартира на 15-м этаже.
Кроме того, зафиксировано еще одно попадание в Холодногорский район Харькова. Последствия этого удара уточняются.
Что известно о жертвах
По словам мэра, есть информация о людях, заблокированных под завалами дома в Новобаварском районе.
По данным властей, сейчас известно о трех пострадавших. По состоянию на 07.15 количество жертв возросло до двух.
«Еще одно тело погибшего человека нашли в квартире, куда влетел вражеский „Шахед“, — сообщил Терехов.
Напомним, несколько дней назад РФ также атаковала Харьков — «прилет» был также по многоэтажке, но в Шевченковском районе. Беспилотник попал во второй этаж жилого здания. В результате атаки пострадали два человека.