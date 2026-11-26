Атака РФ. / © Associated Press

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На рассвете 26 ноября армия России атаковала Харьков ударными беспилотниками. Произошло попадание в многоэтажку.

Что известно об атаке на областной центр — читайте на сайте ТСН.ua.

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Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по жилому дому в Новобаварском районе. На месте возник пожар, в том числе загорелась квартира на 15-м этаже.

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Кроме того, зафиксировано еще одно попадание в Холодногорский район Харькова. Последствия этого удара уточняются.

Что известно о жертвах

По словам мэра, есть информация о людях, заблокированных под завалами дома в Новобаварском районе.

По данным властей, сейчас известно о трех пострадавших. По состоянию на 07.15 количество жертв возросло до двух.

«Еще одно тело погибшего человека нашли в квартире, куда влетел вражеский „Шахед“, — сообщил Терехов.

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Напомним, несколько дней назад РФ также атаковала Харьков — «прилет» был также по многоэтажке, но в Шевченковском районе. Беспилотник попал во второй этаж жилого здания. В результате атаки пострадали два человека.

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