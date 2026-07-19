Россия ударила по многоэтажке в областном центре: есть жертвы (фото)

Запорожье / © Facebook / Запорожская ОВА

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Вечером 19 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами. В результате удара значительных повреждений получил пятиэтажный жилой дом. Также зафиксировано попадание вблизи девятиэтажки.

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«К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье», — сообщил Федоров.

По предварительным данным, три человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

В настоящее время идет спасательная операция. По информации главы ОВА, под завалами многоэтажного дома могут находиться два человека — женщина и ребенок.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях русского удара уточняется.

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Напомним, ранее речь шла о том, что дрон РФ попал в пассажирский поезд в Запорожье. Там людей спасли считанные минуты.

Также отметим, что 19 июля РФ ударили по предприятиям Киева, известным еще СССР.

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