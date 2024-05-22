Россия ударила по объектам энергетики: что известно

Ночью против 22 мая российские беспилотники атаковали объекты энергетики Украины. Под удар попала инфраструктура на северо-востоке.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что были обесточены потребители города Сумы и близлежащих районов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Тем временем в Сумской военной областной администрации сообщили, что энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено ночью в результате вражеского авиационного удара.

"Работы по возобновлению поставок электроэнергии продолжаются", — подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, этой ночью российские захватчики нанесли удары по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп в Сумской области. Из-за удара беспилотников было прекращено электроснабжение.

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