Россия ударила по объектам энергетики в нескольких регионах: детали

Произошли обесточенные потребители.
В ночь на 17 марта российская армия ударила беспилотниками на энергетические объекты в нескольких регионах Украины. В результате атаки есть отключение света в нескольких областях.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
"В результате повреждения оборудования — на утро есть обесточенные потребители. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением последствий обстрела", — сообщили в компании.
Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня с 06:00 до 09:00 во всех регионах применялись меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. По состоянию на сегодняшний день ограничения не применяются, но необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется.
Кроме того, по информации НЭК, потребление электроэнергии выросло. Причиной называют ощутимое похолодание по сравнению с концом прошлой недели. А также облачная погода в большинстве регионов, что приводит к более низкой эффективности бытовых солнечных электростанций.
Как сообщалось, ночью 17 марта россияне мощно ударили по Украине дронами. Этой ночью в результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровщина, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская.