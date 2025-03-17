Россия ударила по объектам энергетики в нескольких регионах: детали

В ночь на 17 марта российская армия ударила беспилотниками на энергетические объекты в нескольких регионах Украины. В результате атаки есть отключение света в нескольких областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"В результате повреждения оборудования — на утро есть обесточенные потребители. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением последствий обстрела", — сообщили в компании.

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня с 06:00 до 09:00 во всех регионах применялись меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. По состоянию на сегодняшний день ограничения не применяются, но необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется.

Кроме того, по информации НЭК, потребление электроэнергии выросло. Причиной называют ощутимое похолодание по сравнению с концом прошлой недели. А также облачная погода в большинстве регионов, что приводит к более низкой эффективности бытовых солнечных электростанций.

Как сообщалось, ночью 17 марта россияне мощно ударили по Украине дронами. Этой ночью в результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровщина, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская.

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