ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
904
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по объектам «Нафтогаза» в одной из областей: детали

На поврежденном объекте идет ликвидация последствий российского удара.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В ночь на 20 февраля российские войска атаковали беспилотниками нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области. Возник пожар и есть разрушение.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаза».

«Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру группы „Нафтогаз“. Это очередной целенаправленный удар по нашей нефтегазовой инфраструктуре», — подчеркнул председатель правления Сергей Корецкий.

По его словам, в результате атаки зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС.

Напомним, ночью против 8 февраля Россия также атаковала объекты «Нафтогаза» на Полтавщине. Случилось попадание дронов. Активы и оборудование подверглись разрушениям. Однако обошлось без пострадавших

Кроме того, в конце января Россия атаковала объект «Нефтегаза» на западе Украины. В результате попадания возник пожар.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
904
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie