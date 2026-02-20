- Дата публикации
Россия ударила по объектам «Нафтогаза» в одной из областей: детали
На поврежденном объекте идет ликвидация последствий российского удара.
В ночь на 20 февраля российские войска атаковали беспилотниками нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области. Возник пожар и есть разрушение.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаза».
«Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру группы „Нафтогаз“. Это очередной целенаправленный удар по нашей нефтегазовой инфраструктуре», — подчеркнул председатель правления Сергей Корецкий.
По его словам, в результате атаки зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС.
Напомним, ночью против 8 февраля Россия также атаковала объекты «Нафтогаза» на Полтавщине. Случилось попадание дронов. Активы и оборудование подверглись разрушениям. Однако обошлось без пострадавших
Кроме того, в конце января Россия атаковала объект «Нефтегаза» на западе Украины. В результате попадания возник пожар.