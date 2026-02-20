Россия ударила по объектам «Нафтогаза» в одной из областей: детали

Взрыв. / © Associated Press

В ночь на 20 февраля российские войска атаковали беспилотниками нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области. Возник пожар и есть разрушение.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаза».

«Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру группы „Нафтогаз“. Это очередной целенаправленный удар по нашей нефтегазовой инфраструктуре», — подчеркнул председатель правления Сергей Корецкий.

По его словам, в результате атаки зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС.

Напомним, ночью против 8 февраля Россия также атаковала объекты «Нафтогаза» на Полтавщине. Случилось попадание дронов. Активы и оборудование подверглись разрушениям. Однако обошлось без пострадавших

Кроме того, в конце января Россия атаковала объект «Нефтегаза» на западе Украины. В результате попадания возник пожар.