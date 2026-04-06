Россия ударила по объекту энергетики на юге: какие последствия

В понедельник, 6 апреля, россияне ударили по энергетическому объекту в Одесской области. Часть потребителей осталась без электричества.

Об этом сообщает ДТЭК.

По данным компании, уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и около 3 тысяч семей.

«Без электроснабжения остаются еще 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы», — констатировали энергетики.

Специалисты также признают, что разрушения значительны, поэтому восстановление потребует времени. На месте разбирают завалы и прилагают усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

Ранее Буданов предупредил, что Украина может столкнуться с самой сложной энергетической зимой из-за серьезного дефицита электроэнергии и нехватки мощностей в системе. По его словам, проблема значительно шире простых отключений света — она угрожает работе бизнеса и всей экономике. Борьба с энергетическим кризисом будет нуждаться в масштабных решениях уже сейчас, ведь очередной отопительный сезон 2026-2027 может стать особенно тяжелым.