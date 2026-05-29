Украина
1663
1 мин

Россия ударила по областному центру: есть пострадавшие, изуродованные многоэтажки, вспыхнули пожары (фото)

В Запорожье посреди ночи произошли взрывы из-за российской атаки.

Елена Капник
Последствия ночной вражеской атаки в Запорожье

Ночью в пятницу, 29 мая, российские войска ударили по городу Запорожье. В областном центре повреждены многоэтажки. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В областном центре россияне атаковали Александровский район. В результате «прилетов» повреждены четыре многоквартирных дома: выбиты окна и изуродованы балконы. Разрушения испытали нежилые здания и помещения. Без газоснабжения временно остался один подъезд жилого дома.

Кроме того, травмы получили два человека: 80-летняя и 47-летняя женщины. У пострадавших диагностировали
осколочные ранения лица, ног и грудной клетки.

Атака на Запорожье.

Из-за вражеской атаки на Запорожье произошел пожар.

Последствия ночной вражеской атаки на Запорожье.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА. Дроны фиксировались в нескольких областях страны. Кроме того, среди ночи объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ на территории страны-агрессорки.

