Россия ударила по областному центру: КАБы падали возле жилых домов, есть раненые

Дым после взрыва. / © Getty Images

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Ночью против 7 августа русская армия атаковала Сумы авиабомбами и дронами. В областном центре есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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Посреди ночи россияне нанесли авиаудары двумя КАБами в Ковпаковском районе. «Прилет» авиабомбы произошел вблизи частного жилого дома. В Сумах были повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. В результате атаки 57-летний мужчина был ранен.

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Кроме того, в областном центре FPV-дрон атаковал припаркованный гражданский автомобиль. Позже БПЛА ударил по гаражному помещению. В результате ранения получил один человек.

В то же время, руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил комбинированный удар по территории города. По его словам, часть неприятельских воздушных целей удалось уничтожить силам ПВО.

«Повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Удар по Сумской области

По данным областной военной администрации, россияне уничтожили почтовое отделение в Глуховском обществе

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«Враг БпЛА атаковал гражданскую инфраструктуру. Здание потерпело значительные разрушения. Предварительно люди не пострадали», — подчеркнул Григоров.

Уничтожено почтовое отделение в Сумской области.

Уничтожено почтовое отделение в Сумской области.

Напомним, армия России терроризирует Сумы КАБами уже не один день. Минувшей ночью россияне сбросили в течение 8 минут — 8 бомб. Были поражены жилые микрорайоны с развитой инфраструктурой. В частности, в Ковпаковском районе ударной волной были повреждены торговые объекты и выбиты окна в окрестных домах.

В ночь на 4 августа Россия также сбросила бомбы на областной центр. Шесть КАБов попали по гражданской инфраструктуре. В частности, по жилым домам. Погибли Две девочки пяти и десяти лет, а также пожилая женщина.

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