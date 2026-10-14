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Россия ударила по областному центру на западе: первые детали о последствиях (фото)
Российский реактивный «Шахед» атаковал Луцк — горит оптовая компания европейских товаров.
Посреди дня 14 октября Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура.
Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
С утра в Луцке несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Во время тревоги, которая продолжалась с 11:38 до 11:53, произошли взрывы. Местные власти сообщали, что работает ПВО.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что на месте атаки возник пожар. Небо затянуло черным дымом.
Секретарь городского совета Луцка подтвердил попадание и сильный пожар в областном центре.
Атака на Луцк — какие последствия
Исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил, что россияне атаковали город «Шахедами». В результате удара возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. В частности, группа европейских товаров.
«По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона тоже были люди», — сообщил чиновник.
Как сообщалось, этой ночью Луцк содрогался от взрывов. Город атаковали российские БПЛА. Стало известно, что враг попал по нефтебазе.
Напомним, сегодня утром снова под прицелом оказались западные регионы. В частности, российская армия ударила по Ровно, пострадал жилищный сектор, есть раненые.