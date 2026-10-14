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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по областному центру на западе: первые детали о последствиях (фото)

Российский реактивный «Шахед» атаковал Луцк — горит оптовая компания европейских товаров.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Посреди дня 14 октября Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура.

Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

С утра в Луцке несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Во время тревоги, которая продолжалась с 11:38 до 11:53, произошли взрывы. Местные власти сообщали, что работает ПВО.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что на месте атаки возник пожар. Небо затянуло черным дымом.

Секретарь городского совета Луцка подтвердил попадание и сильный пожар в областном центре.

Атака на Луцк — какие последствия

Исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил, что россияне атаковали город «Шахедами». В результате удара возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. В частности, группа европейских товаров.

«По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона тоже были люди», — сообщил чиновник.

Последствия атаки на Луцк.

Последствия атаки на Луцк.

Как сообщалось, этой ночью Луцк содрогался от взрывов. Город атаковали российские БПЛА. Стало известно, что враг попал по нефтебазе.

Напомним, сегодня утром снова под прицелом оказались западные регионы. В частности, российская армия ударила по Ровно, пострадал жилищный сектор, есть раненые.



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