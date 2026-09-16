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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по Одессе: есть погибший, повреждены авто и гаражи (фото, видео)

В Одессе из-за российских обстрелов погиб мужчина.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Одессу 16 сентября

Атака РФ на Одессу 16 сентября / © ГСЧС Украины

В Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Россия атаковала Одессу — что известно

В ГСЧС уточнили, что из-за удара повреждены три гаража и два автомобиля. Также взрывной волной выбило окна в соседних домах.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям.

Атака РФ на Одессу 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Одессу 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Одессу 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Одессу 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Одессу 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Одессу 16 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Одесу 16 вересня / © ГСЧС Украины

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия 15 сентября атаковала Украину реактивными дронами. В Киеве один за другим раздаются взрывы, есть «прилеты» по АЗС. После попадания вспыхнули пожары. По данным Воздушных сил, с вечера и ночью враг выпустил 200 ударных БПЛА.

Также российская армия готовит Украине тяжелую зиму, а потому кафиры накапливают ракеты и новые дроны для мощных атак.

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