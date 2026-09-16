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Россия ударила по Одессе: есть погибший, повреждены авто и гаражи (фото, видео)
В Одессе из-за российских обстрелов погиб мужчина.
В Одессе во время очередных российских обстрелов 16 сентября погиб гражданский мужчина.
Об этом сообщила ГСЧС Украины.
Россия атаковала Одессу — что известно
В ГСЧС уточнили, что из-за удара повреждены три гаража и два автомобиля. Также взрывной волной выбило окна в соседних домах.
На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия 15 сентября атаковала Украину реактивными дронами. В Киеве один за другим раздаются взрывы, есть «прилеты» по АЗС. После попадания вспыхнули пожары. По данным Воздушных сил, с вечера и ночью враг выпустил 200 ударных БПЛА.
Также российская армия готовит Украине тяжелую зиму, а потому кафиры накапливают ракеты и новые дроны для мощных атак.