Россия ударила по одному из городов Украины: убита 8-летняя девочка

Разрушенный дом в Павлограде из-за российской атаки 19 июня

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Российские войска утром 19 июня атаковали Павлоград Днепропетровской области. Из-за вражеских ударов погибла восьмилетняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Из-за вражеской утренней атаки на Павлоград погибла девочка. Была ранена 49-летняя женщина, которую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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В результате российских ударов загорелись два частных дома. Один дом разрушен.

Напомним, в ночь на 19 июня захватчики атаковали управляемой авиабомбой Холодногорский район Харькова, вызвав пожар. По состоянию на утро известно о девяти пострадавших, среди них четверо детей. На месте работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.

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