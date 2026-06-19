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Россия ударила по одному из городов Украины: убита 8-летняя девочка
Из-за вражеской атаки также загорелись дома. Один из них разрушен до основания.
Российские войска утром 19 июня атаковали Павлоград Днепропетровской области. Из-за вражеских ударов погибла восьмилетняя девочка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Из-за вражеской утренней атаки на Павлоград погибла девочка. Была ранена 49-летняя женщина, которую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
В результате российских ударов загорелись два частных дома. Один дом разрушен.
Напомним, в ночь на 19 июня захватчики атаковали управляемой авиабомбой Холодногорский район Харькова, вызвав пожар. По состоянию на утро известно о девяти пострадавших, среди них четверо детей. На месте работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.