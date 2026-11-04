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- Украина
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Россия ударила по одному из крупнейших рынков Украины — СМИ (видео)
По данным местных СМИ, после атаки произошел пожар на известном рынке «7-й километр».
В среду, 4 ноября, российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область. По данным местных медиа, под прицелом оказался рынок «7-й километр», расположенный в Одесском районе.
Что известно об атаке – читайте в материале ТСН.ua.
Заметим, в Одесском районе в 11.11 объявили «желтую» воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках, летевших из акватории Черного моря. В частности, в направлении Одессы, Южного, Измаила и т.д.
Что известно об атаке
По данным местных телеграм-каналов, после попадания там вспыхнул пожар. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется. Деталей от власти на пока нет.
Напомним, этой ночью российские войска нанесли удар по зданию торгового центра в Одессе. По предварительным данным, раненых и погибших нет. Пожар в здании ТЦ был ликвидирован, на местах попаданий продолжается устранение последствий атаки.
Также в Одесской области зафиксировали попадание в объект энергетики и частный жилой сектор.