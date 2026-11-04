Рынок. / © Associated Press

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В среду, 4 ноября, российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область. По данным местных медиа, под прицелом оказался рынок «7-й километр», расположенный в Одесском районе.

Что известно об атаке – читайте в материале ТСН.ua.

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Заметим, в Одесском районе в 11.11 объявили «желтую» воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках, летевших из акватории Черного моря. В частности, в направлении Одессы, Южного, Измаила и т.д.

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Что известно об атаке

По данным местных телеграм-каналов, после попадания там вспыхнул пожар. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется. Деталей от власти на пока нет.

Дата публикации 11:54, 04.11.26 Количество просмотров 19 СМИ сообщают об атаке на «7-й километр» - первые кадры

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удар по зданию торгового центра в Одессе. По предварительным данным, раненых и погибших нет. Пожар в здании ТЦ был ликвидирован, на местах попаданий продолжается устранение последствий атаки.

Также в Одесской области зафиксировали попадание в объект энергетики и частный жилой сектор.

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