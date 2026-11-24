Атака на Ровенщину. / © ТСН

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Север Ровенской области утром 24 ноября оказался под ударом русских войск. Целью неприятеля стали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Атака на Ровенщину 24 ноября: Россия ударила по энергетическим объектам

По словам главы области, утром под ударом оказалась северная часть Ровенщины. Российские войска направили атаку на энергетические объекты.

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«Север Ровенщины утром был под ударом. Враг атаковал энергетические объекты», — сообщил Александр Коваль.

Несмотря на утренний удар, энергетикам удалось оперативно стабилизировать ситуацию с электроснабжением. В настоящее время все абоненты области заживлены.

«Благодаря оперативной работе энергетиков все абоненты сейчас заживлены», — подчеркнул начальник Ровенской ОВА.

Действуют ли графики отключения света в Ровенской области

По информации Александра Коваля, в области продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

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Так что жителям Ровенщины следует следить за актуальными графиками и сообщениями энергетиков, ведь время и продолжительность ограничений могут меняться.

Напомним, мы сообщали, что утром 24 ноября Россия атаковала Украину реактивными ударными беспилотниками. По информации Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны двигались над несколькими регионами страны. В частности, один из беспилотников держал курс на Ракитном Ровенской области.

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