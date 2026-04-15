Россия ударила по остановке в Запорожье: есть погибшая (фото)

Запорожье

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Запорожье в ночь на 15 апреля 2026 года, в результате чего под удар попала остановка общественного транспорта. На месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

К сожалению, в Запорожье погибла 74-летняя женщина, которая находилась в киоске во время атаки противника.

Реклама

Также ранее сообщалось, что в результате атаки РФ в городе было повреждено предприятие - по предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за обстрела в Запорожье загорелась автостоянка. На местах работают экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

Напомним, что ранее Россия ударила по Днепру: стали известны первые подробности .