Россия ударила по пассажирскому автобусу: есть жертвы (фото)

В пятницу, 13 марта, российская армия ударила беспилотником по рейсовому автобусу «Харьков-Великий Бурлук».

Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

По его словам, инцидент произошел на автодороге возле с. Новая Александровка в Великобурлуцкой общине. Россияне атаковали пассажирский транспорт беспилотником.

«В результате обстрела произошло попадание в рейсовый автобус „Харьков — Великий Бурлук“. По оперативной информации, погиб один и пострадали еще четыре гражданских лица», — говорится в сообщении.

Что известно о травмированных

Спикер обладминистрации Анна Гонтарь сообщила «Суспільному», что госпитализировали четырех человек: 70-летнего мужчину и трех женщин, возраст которых 44, 53 и 59 лет. У них взрывные ранения.

Руководитель Великобурлукской СВА Виктор Терещенко рассказал, что взрывотехники устанавливают, чем именно Россия ударила по автобусу.

«Повреждены шесть домов и автобус, в котором 15 человек было», — сказал чиновник.

РФ атаковала дроном в рейсовый автобус Харьковской области. Фото: Андрей Канашевич.

Несколько дней назад россияне убили дроном по маршрутке в Херсоне. В результате прямого попадания в транспортное средство пострадали 10 человек, среди которых — подросток.