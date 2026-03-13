- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1566
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по пассажирскому автобусу: есть жертвы (фото)
Кроме транспортного средства, повреждены окрестные жилые дома.
В пятницу, 13 марта, российская армия ударила беспилотником по рейсовому автобусу «Харьков-Великий Бурлук».
Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
По его словам, инцидент произошел на автодороге возле с. Новая Александровка в Великобурлуцкой общине. Россияне атаковали пассажирский транспорт беспилотником.
«В результате обстрела произошло попадание в рейсовый автобус „Харьков — Великий Бурлук“. По оперативной информации, погиб один и пострадали еще четыре гражданских лица», — говорится в сообщении.
Что известно о травмированных
Спикер обладминистрации Анна Гонтарь сообщила «Суспільному», что госпитализировали четырех человек: 70-летнего мужчину и трех женщин, возраст которых 44, 53 и 59 лет. У них взрывные ранения.
Руководитель Великобурлукской СВА Виктор Терещенко рассказал, что взрывотехники устанавливают, чем именно Россия ударила по автобусу.
«Повреждены шесть домов и автобус, в котором 15 человек было», — сказал чиновник.
Как сообщалось, этой ночью войска атаковали Николаев дронами типа «Шахед». Оккупанты попали в объект транспортной инфраструктуры. Зафиксированы повреждения.
Несколько дней назад россияне убили дроном по маршрутке в Херсоне. В результате прямого попадания в транспортное средство пострадали 10 человек, среди которых — подросток.