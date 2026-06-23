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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по побережью Одессы: прямо на пляже погибла девушка (видео)

Российская атака на Одессу закончилась трагедией — погибла молодая женщина.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Пляж в Одессе.

Пляж в Одессе. / © Associated Press

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Посреди дня 23 июня российские беспилотники ударили по Одессе. Под прицелом оказалось морское побережье. Погибла женщина, ранен мужчина.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и соцсети.

«Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками. К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, 39-летний мужчина получил ранения. По данным чиновника, в настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется.

По данным Телеграмм-канали несчастный случай у пляжа «Отрадный» в Одессе. Обломок попал в отдыхающую. Ее без сознания забрали медики скорой.

Напомним, сегодня посреди дня РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Раздались сильные взрывы. В городе была повреждена промышленная инфраструктура. Возникли пожары. В результате удара погибли три человека, более 20 — получили травмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
4064
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