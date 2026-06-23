Россия ударила по побережью Одессы: прямо на пляже погибла девушка (видео)

Пляж в Одессе. / © Associated Press

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Посреди дня 23 июня российские беспилотники ударили по Одессе. Под прицелом оказалось морское побережье. Погибла женщина, ранен мужчина.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и соцсети.

«Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками. К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина», — подчеркнул чиновник.

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Кроме того, 39-летний мужчина получил ранения. По данным чиновника, в настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется.

По данным Телеграмм-канали несчастный случай у пляжа «Отрадный» в Одессе. Обломок попал в отдыхающую. Ее без сознания забрали медики скорой.

Дата публикации 13:49, 23.06.26 Количество просмотров 91 Трагедия на побережье Одессы: из-за атаки РФ погибла молодая женщина (видео)

Напомним, сегодня посреди дня РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Раздались сильные взрывы. В городе была повреждена промышленная инфраструктура. Возникли пожары. В результате удара погибли три человека, более 20 — получили травмы.

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