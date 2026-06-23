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Россия ударила по побережью Одессы: прямо на пляже погибла девушка (видео)
Российская атака на Одессу закончилась трагедией — погибла молодая женщина.
Посреди дня 23 июня российские беспилотники ударили по Одессе. Под прицелом оказалось морское побережье. Погибла женщина, ранен мужчина.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и соцсети.
«Враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками. К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина», — подчеркнул чиновник.
Кроме того, 39-летний мужчина получил ранения. По данным чиновника, в настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется.
По данным Телеграмм-канали несчастный случай у пляжа «Отрадный» в Одессе. Обломок попал в отдыхающую. Ее без сознания забрали медики скорой.
Напомним, сегодня посреди дня РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Раздались сильные взрывы. В городе была повреждена промышленная инфраструктура. Возникли пожары. В результате удара погибли три человека, более 20 — получили травмы.