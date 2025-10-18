Последствия вражеского удара по Полтаве

В Полтаве в результате очередной российской атаки возник мощный пожар на складе готовой продукции одного из местных предприятий.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram и обнародовала фото.

По данным ГСЧС, огонь быстро распространился и охватил значительную площадь — около 1500 квадратных метров помещения.

К счастью, информации о жертвах или пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Для ликвидации масштабного возгорания были привлечены 63 спасателя и 15 единиц специальной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в России прогремел мощный взрыв на военном заводе, поставляющем армии РФ порох.