Россия ударила по Полтаве: спасатели сообщили о последствиях — фото
В результате атаки РФ возник пожар на складе готовой продукции одного из полтавских предприятий.
В Полтаве в результате очередной российской атаки возник мощный пожар на складе готовой продукции одного из местных предприятий.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram и обнародовала фото.
По данным ГСЧС, огонь быстро распространился и охватил значительную площадь — около 1500 квадратных метров помещения.
К счастью, информации о жертвах или пострадавших среди гражданского населения не поступало.
Для ликвидации масштабного возгорания были привлечены 63 спасателя и 15 единиц специальной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в России прогремел мощный взрыв на военном заводе, поставляющем армии РФ порох.