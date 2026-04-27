Россия ударила по портам Одессы: под обстрел попало гражданское судно

Атака на Одессу 27 апреля / © ГСЧС Украины

В ночь на 27 апреля российские захватчики снова атаковали порты Большой Одессы и объекты, обеспечивающие работу морского коридора.

Об этом сообщило ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Сообщается, из-за обстрела на территории грузового терминала поврежден энергообъект. Возникшие пожары быстро потушили. При обстреле под удар попало гражданское судно RAMCO. Оно шло под знаменем Науру. На момент атаки сухогруз двигался по Украинскому морскому коридору.

«Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем. Предварительно пострадавших нет», — отметили в АМПУ.

Также в АМПУ подчеркнули, что систематические атаки на украинские порты представляют прямую угрозу безопасности международного судоходства и стабильности мирового продовольственного рынка. Несмотря на ежедневное давление со стороны врага, украинский морской коридор продолжает работать.

Атака на Одессу — последние новости

Ночью россияне массированно обстреляли жилые кварталы Одессы, из-за чего пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Больше разрушений зафиксировано в Приморском районе, где повреждены дома и гостиница в центре города.

Также под удары попали Хаджибейский и Киевский районы: там повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Более 250 сотрудников служб и коммунальщиков работали на местах всю ночь.