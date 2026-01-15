Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: что известно о последствиях

Обстрел Одесской области / © Алексей Кулеба

Россия нанесла ракетный удар по порту Черноморска, использовав баллистическое вооружение. Во время атаки было повреждено гражданское судно.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По информации, вражеская баллистическая ракета попала в причал Черноморского порта. В этот момент там находилось гражданское судно под флагом Мальты, которое готовилось к погрузке и перевозке контейнеров.

В результате взрыва пострадал один из членов экипажа судна.

«К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь», — отметил Кулеба.

Обстрел Одесской области / © Алексей Кулеба

Кроме повреждения самого судна удар нанес ущерб грузу и экологии. Сообщается о повреждении трех контейнеров. Также в результате атаки произошла утечка масла в акваторию порта.

Для локализации загрязнения и недопущения распространения масла устанавливаются специальные боновые заграждения.

Кулеба подчеркнул, что действия России являются очередным актом террора против международной торговли и безопасности судоходства.

Обстрел Одесской области / © Алексей Кулеба

«Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность», — подчеркнул министр.

Напомним, кафиры и в ночь на 13 января атаковали критическую инфраструктуру в Коростенском и Звягельском районах Житомирщины. На местах попадания вспыхнули пожары, а в Белокоровицкой общине около 1800 жителей остались без тепла и электричества. Из-за повреждений железнодорожных объектов «Укрзализныця» временно отменила пригородные поезда.