Россия ударила по порту на юге: начался блекаут, инфраструктуру переводят на резерв

Удар по Одесщине

Россия ночью 26 марта ударила по Одесщине. Пострадали портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Какие последствия атаки РФ по Одесской области

По данным властей, есть повреждения на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

«Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением», — добавил Киапер.

Добавляется, что в результате атаки критическая инфраструктура вынужденно переведена на резервное питание.

Соответствующие службы работают на местах, продолжаются восстановительные работы.

Напомним, вечером 24 марта российские войска атаковали Измаильский район Одесской области. Удар пришелся на жилищный сектор. К сожалению, погиб человек, еще один получил ранения. Один из беспилотников попал в частный дом, вызвав масштабный пожар и разрушение. Повреждения получили еще не менее шести жилых домов рядом с тем, который был атакован.