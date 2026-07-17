Порт в Николаеве. / © facebook.com/Лариса Сарган

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Утром 17 июля армия России ударила беспилотниками по порту в Николаеве. Двое украинцев погибли прямо на борту судна.

Об этом сообщила в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, российские военнослужащие совершили атаку ударными БпЛА «Shahed-238» по портовой инфраструктуре города Николаева. В результате удара повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, которые были пришвартованы на территории портовых предприятий города.

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«В результате одного из попаданий погибли два гражданина Украины, которые находились на борту иностранного судна», — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей.

Заметим, с 07:00 до 08:00 в Николаеве раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА в направлении областного центра с юга.

Напомним, на днях РФ совершила атаку на судно под флагом Того в Одесской области. Удар произошел при разгрузке минеральных удобрений. В результате попадания в надстройку судна возник пожар. Погибли пять человек, еще десять членов экипажа получили ранения.

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