Россия ударила по предприятию областного центра — уже известно о погибших

Пожар в Днепре

Реклама

В Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Реклама

«Два человека погибли, по меньшей мере четверо получили ранения. Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре», — написал он.

Реклама

По его словам, после российской атаки на месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, накануне РФ покинула Днепр и Каменское без света. Эксперт сообщил о разрушении Приднепровской ТЭС.

Армия РФ регулярно атакует энергосистему Днепра, в частности, Приднепровскую ТЭС — один из крупнейших объектов генерации в регионе.

Новости партнеров

Новости партнеров