Россия ударила по промышленному предприятию на Полтавщине: что известно об атаке

РФ атаковала Полтавщину / © Getty Images

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В ночь на 30 октября российские оккупационные войска атаковали промышленное предприятие в Полтавской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

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По его словам, удар был нанесен по объекту, расположенному в Кременчугском районе.

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«В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий», — говорится в сообщении руководителя ОВА.

В настоящее время информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

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