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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по промышленному предприятию на Полтавщине: что известно об атаке

Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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РФ атаковала Полтавщину

РФ атаковала Полтавщину / © Getty Images

В ночь на 30 октября российские оккупационные войска атаковали промышленное предприятие в Полтавской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

По его словам, удар был нанесен по объекту, расположенному в Кременчугском районе.

«В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий», — говорится в сообщении руководителя ОВА.

В настоящее время информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

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