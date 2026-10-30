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Россия ударила по промышленному предприятию на Полтавщине: что известно об атаке
Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.
В ночь на 30 октября российские оккупационные войска атаковали промышленное предприятие в Полтавской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
По его словам, удар был нанесен по объекту, расположенному в Кременчугском районе.
«В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий», — говорится в сообщении руководителя ОВА.
В настоящее время информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.