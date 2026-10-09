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Россия ударила по складам под Киевом: вспыхнул пожар, под завалами ищут женщину (фото)
Российская армия в очередной раз атаковала склады в Киевской области.
Армия России атаковала складские помещения в Бучанском районе Киевской области. Есть потерпевшие. С одной женщиной отсутствует связь.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате удара пострадали три человека: одного травмированного госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь на месте. Кроме того, одну женщину разыскивают спасатели.
«Предварительно она может находиться под завалами, связь с ней отсутствует», — отметили в сообщении.
Пожар, вспыхнувший в результате российского удара, уже локализован. В настоящее время идет ликвидация последствий удара.
Атака на склады — фото
Атака на Киевщину — последние новости
В преддверии днем в Киевской ОВА сообщили об атаке на область. В частности, в Бучанском районе загорелось складское здание. По данным Телеграмм-каналов, на Житомирской трассе был прилет по логистическому центру АТБ.
Кроме того, РФ атаковала школу-садик в Святопетровском. Загорелась беседка на территории. По данным ОВА, на момент атаки все находились в укрытии, поэтому пострадавших непосредственно на территории заведения нет.