Россия ударила по складам под Киевом: вспыхнул пожар, под завалами ищут женщину (фото)

Россия ударила по складским помещениям на Киевщине.

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Армия России атаковала складские помещения в Бучанском районе Киевской области. Есть потерпевшие. С одной женщиной отсутствует связь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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В результате удара пострадали три человека: одного травмированного госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь на месте. Кроме того, одну женщину разыскивают спасатели.

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«Предварительно она может находиться под завалами, связь с ней отсутствует», — отметили в сообщении.

Пожар, вспыхнувший в результате российского удара, уже локализован. В настоящее время идет ликвидация последствий удара.

Атака на склады — фото

Россия ударила по складским помещениям на Киевщине.

Россия ударила по складским помещениям на Киевщине.

Россия ударила по складским помещениям на Киевщине.

Россия ударила по складским помещениям на Киевщине.

Атака на Киевщину — последние новости

В преддверии днем в Киевской ОВА сообщили об атаке на область. В частности, в Бучанском районе загорелось складское здание. По данным Телеграмм-каналов, на Житомирской трассе был прилет по логистическому центру АТБ.

Кроме того, РФ атаковала школу-садик в Святопетровском. Загорелась беседка на территории. По данным ОВА, на момент атаки все находились в укрытии, поэтому пострадавших непосредственно на территории заведения нет.

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