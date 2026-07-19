Россия ударила по судну с зерном возле Одессы: погибли шесть моряков, еще четверо пропали (фото)

Атака на судно / © Facebook/ВМС ВС Украины

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Возле Одессы РФ атаковала торговое судно, перевозившее кукурузу. На борту находились 18 человек. Шесть моряков погибли, еще четверо пропали без вести.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил об этом 19 июля.

По словам министра, поисково-спасательная операция продолжается.

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Атака на судно / © Facebook/ВМС ВС Украины

По имеющейся информации, под удар попало судно под флагом Гвинеи-Бисау, после загрузки кукурузой выходившее из одного из украинских портов.

На борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

Спасателям удалось эвакуировать восемь членов экипажа. Двое из них получили ранения и получают необходимую помощь.

Калашник подчеркнул, что атака стала очередным ударом по гражданскому судоходству.

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«Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское судоходство. Это очередное военное преступление и удар по безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной безопасности», — отметили в ведомстве.

В министерстве выразили соболезнования семьям погибших моряков и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Поисково-спасательная операция в районе атаки продолжается. Окончательные данные о количестве жертв и пропавших без вести могут быть уточнены.

Напомним, ранее после комбинированной атаки РФ в Одесскую область местные СМИ сообщили о пожаре на гражданском торговом судне.

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Речь идет о сухогрузе GOLDEN LEO. По обнародованной ранее информации, огонь охватил среднюю часть корпуса судна. Сухогруз должен был отправиться в направлении Босфора.

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