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Россия ударила по судну с зерном возле Одессы: погибли шесть моряков, еще четверо пропали (фото)
Российские войска атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы. Погибли шесть моряков, еще четверо членов экипажа считаются пропавшими без вести.
Возле Одессы РФ атаковала торговое судно, перевозившее кукурузу. На борту находились 18 человек. Шесть моряков погибли, еще четверо пропали без вести.
Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил об этом 19 июля.
По словам министра, поисково-спасательная операция продолжается.
По имеющейся информации, под удар попало судно под флагом Гвинеи-Бисау, после загрузки кукурузой выходившее из одного из украинских портов.
На борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.
Спасателям удалось эвакуировать восемь членов экипажа. Двое из них получили ранения и получают необходимую помощь.
Калашник подчеркнул, что атака стала очередным ударом по гражданскому судоходству.
«Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское судоходство. Это очередное военное преступление и удар по безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной безопасности», — отметили в ведомстве.
В министерстве выразили соболезнования семьям погибших моряков и пожелали скорейшего выздоровления раненым.
Поисково-спасательная операция в районе атаки продолжается. Окончательные данные о количестве жертв и пропавших без вести могут быть уточнены.
Напомним, ранее после комбинированной атаки РФ в Одесскую область местные СМИ сообщили о пожаре на гражданском торговом судне.
Речь идет о сухогрузе GOLDEN LEO. По обнародованной ранее информации, огонь охватил среднюю часть корпуса судна. Сухогруз должен был отправиться в направлении Босфора.