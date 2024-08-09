Россия ударила по супермаркету в Константиновке: детали жуткой атаки

Террористы РФ средь бела дня ударили по людному рынку в Донецкой области, десятки человек ранены, есть и погибшие. В Константиновке сейчас просто ад.

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Оккупанты ударили по людному рынку

Российские террористы ударили прямым попаданием по супермаркету в Константиновке, что в Донецкой области, там сейчас просто ад, сколько людей было внутри на момент атаки – точно неизвестно. В Сети появились первые кадры последствий.

Много пострадавших

Оккупанты в который раз показали свое настоящее лицо и продемонстрировали, как воюют с гражданским населением. Просто ужасный акт терроризма. Очевидцы говорят, что очень много раненых, а также, к сожалению, есть погибшие. На место слетаются скорые. Прокомментировал атаку и начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 7 человек ранены — таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Есть жертвы

По состоянию на 15:00 в результате российского авиаудара по Константиновке зафиксировано 11 погибших и 37 раненых. Поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается. Напомним, что атакуют россияне рынок в Константиновке не в первый раз. 6 сентября 2023 оккупанты тоже посреди дня обстреляли город. Тогда погибли 16 человек, среди которых был ребенок.

Атака на этот рынок уже была

Более трех десятков гражданских были ранены, среди которых — спасатель. Тогда эту атаку назвали самым смертоносным обстрелом украинских городов за несколько последних месяцев и одновременно одним из многих, в которых гибли мирные жители. Этот удар приравняли к атаке в августе, когда рашисты в выходной день ударили ракетой по центральной площади Чернигова, где был расположен музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко.

Тогда погибли семь человек, среди которых 6-летняя девочка. Десятки людей получили ранения. В апреле в результате российского удара по многоэтажке в Умани погибли 23 человека, среди них шестеро детей.

Добавим, враг нанес по городу авиаудар ракетой Х-38 и попал в супермаркет.

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