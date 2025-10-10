- Дата публикации
Россия ударила по теплоэлектростанции: ДТЭК заявляет о серьезных повреждениях
В компании отмечают, что из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование.
Ночью на 10 октября агрессорка Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК . Серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС", - говорится в сообщении компании.
Сейчас специалисты работают над устранением последствий.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.
Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку ракет на энергообъекты. По данным "Укрэнерго" обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
По данным Воздушных сил, РФ ударила "Кинжалами", дронами, баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами. В общей сложности россияне запустили 32 ракеты и 465 дронов разных типов. Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.