Россия ударила по теплоэлектростанции: ДТЭК заявляет о серьезных повреждениях

Спасатели / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью на 10 октября агрессорка Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК . Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС", - говорится в сообщении компании.

Реклама

Сейчас специалисты работают над устранением последствий.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку ракет на энергообъекты. По данным "Укрэнерго" обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

По данным Воздушных сил, РФ ударила "Кинжалами", дронами, баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами. В общей сложности россияне запустили 32 ракеты и 465 дронов разных типов. Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.

Реклама