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Россия ударила по Тернопольщине: пострадали люди – что известно о "прилете" (фото)
После атаки в лечебные учреждения обратились пять человек.
Россияне атаковали Тернопольщину ударными беспилотниками. Под удар попало одно из предприятий Чортковщины.
Об этом сообщили в ГСЧС.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, пиротехники, представители Национальной полиции и других служб.
По предварительной информации, в лечебные учреждения обратились пять человек.
В ОВА отмечают, что в последнее время враг активизировал атаки реактивными дронами именно на западные регионы страны, в частности, накануне под ударом оказалась инфраструктура в самом Тернополе.
Атака по Украине — последние новости
Войска России ночью в четверг, 15 октября (с 18:00 14 октября), нанесли удар по Украине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БпЛА Shahed, «Гербера» и имитаторами «Пародия», сообщают Воздушные силы ВСУ.
Утром, 15 октября, российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.
В Кропивницком в результате массированной атаки российских ударных беспилотников погибли три человека.