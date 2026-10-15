Россия ударила по Тернопольщине: пострадали люди – что известно о "прилете" (фото)

Спасатели

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Россияне атаковали Тернопольщину ударными беспилотниками. Под удар попало одно из предприятий Чортковщины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, пиротехники, представители Национальной полиции и других служб.

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По предварительной информации, в лечебные учреждения обратились пять человек.

На месте атаки

В ОВА отмечают, что в последнее время враг активизировал атаки реактивными дронами именно на западные регионы страны, в частности, накануне под ударом оказалась инфраструктура в самом Тернополе.

Атака по Украине — последние новости

Войска России ночью в четверг, 15 октября (с 18:00 14 октября), нанесли удар по Украине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БпЛА Shahed, «Гербера» и имитаторами «Пародия», сообщают Воздушные силы ВСУ.

Утром, 15 октября, российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

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В Кропивницком в результате массированной атаки российских ударных беспилотников погибли три человека.

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