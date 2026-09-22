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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по торговому центру большого города: вспыхнул пожар - первые детали

Очередной вражеский удар по ТЦ. На этот раз – в Южном микрорайоне Запорожья.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия ударила по торговому центру большого города: вспыхнул пожар - первые детали

Фото Запорожская областная военная администрация

Россия атаковала Запорожье. В результате удара был поврежден торговый центр, где после попадания возник пожар.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

"Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Враг не прекращает терроризировать запорожцев, уничтожает запасы продовольствия и рабочие места людей.

«Сохраняйте спокойствие и не игнорируйте сигналы тревоги», — призвали жителей в Запорожской областной военной администрации.

Запорожье — последние новости

Напомним, командир 1-й ОШП Дмитрий «Перун» Филатов сказал о высокой вероятности проникновения врага в Запорожье уже этой зимой.

На днях после атаки РФ на Запорожье там спасли пять человек и эвакуировали 14. В городе повреждены два девятиэтажных жилых дома. У обоих возникли пожары.

В ночь на 21 сентября оккупанты повредили в Запорожье две многоэтажки и образовательное учреждение. Один из ударов пришелся на торговый центр "Интрейд".

Поздно вечером 17 сентября Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья. Пожар охватил более 10 тысяч "квадратов", один человек получил травмы.

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