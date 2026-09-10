Россия ударила по ТРЦ в большом областном центре: первые детали

Атака на ТРЦ в Сумах. / © Суспільне

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Днем 10 сентября российская армия нанесла удар по торгово-развлекательному центру в центре Сум. Накануне вечером уже был атакован этот же комплекс.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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«Враг только что нанес еще один удар по ТРЦ в центре Сум. Предварительно информация о пострадавших не поступала», — подчеркнул чиновник.

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Реактивный БпЛА попал по зданию центра, который после вчерашнего обстрела закрылся для восстановительных работ

По словам Кривошеенко, из-за атаки возник пожар, который спасатели пытаются локализовать в условиях повторных угроз. Последствия повреждений уточняются.

Атака по ТРЦ в Сумах 9 сентября

Накануне вечером РФ прицельно ударила по Сумам - был атакован торгово-развлекательный центр. Здание разрушилось, там вспыхнул пожар. Загорелись припаркованные рядом авто.

Среди погибших в результате вражеского удара по ТРЦ в Сумах — 21-летний парень и девушка. Известно о 20 пострадавших. По данным властей, двое мужчин и женщина находятся в тяжелом состоянии.

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